Официальный сайт президента Украины перестал работать по причине сбоя. Доступ к веб-странице закрыт.

По состоянию на 15:50 четверга, 11 марта, сайт president.gov.ua не загружается. При заходе на него появляется надпись "Не удается получить доступ к сайту".

В то же время, на официальных страницах Офиса президента пока не назвали причину сбоя.

Отметим, что в 16:00 заканчивается очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, по итогам которого должен состояться брифинг секретаря ведомства Алексея Данилова. Ожидается, что СНБО примет решение о введении новых санкций.

А в среду, 10 марта, "упали" веб-сайты многих российских государственных органов. В РФ подозревали в этом американских хакеров.

Также мы писали о сбое в работе сайта президента в июле прошлого года.