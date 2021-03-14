Воскресенье, 14 марта, подготовило много сюрпризов и задач для разных знаков Зодиака. Но если одним предстоит столкнуться со своими страхами и повторяющимися событиями, другие смогут насладиться приятными впечатлениями.

Овны (21.03 - 20.04)

У Овнов воскресенье обещает быть, как американские горки - от надежды и радостных встреч до разочарований и рутины. Главное помнить, что печаль все равно пройдет, так что нужно набраться сил и продолжать идти. А радость быстротечна, так что это повод наслаждаться каждым приятным моментом, каждой мелочью и искать поводы для улыбки.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Тельцы сегодня могут столкнуться с какой-то повторяющейся ситуацией. Если вы постоянно оказываетесь в состояниях, в которых вам плохо или связываетесь с людьми, которые вам не подходят - возможно дело в вас. Что-то запускает негативные реакции или притягивает к тем, кто делает вам больно. Оказавшись в такой "воронке" в очередной раз - подумайте, как вы туда попадаете, что этому предшествует. Возможно, вам удастся разорвать круг.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов воскресенье может оказаться хлопотным. День будет подбрасывать множество мелких задач, когда казалось бы уже все переделано. Впрочем, если вам удастся выкраивать время между ними на недолгие, но душевные разговоры с близкими людьми и передышки, которые вас наполняют, то они спасут вас от усталости и раздражения.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков сегодня могут обострится давние страхи, которые дремали посреди рабочих будней. Теперь же, когда не на что отвлечься, они дадут о себе знать. Вы можете спастись от них за просмотром фильма или в веселой компании. Помните, что часто то, что вас пугает - не так опасно. Жизнь отравляют фантазии о грядущих несчастьях.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы могут приготовиться получить какое-то важное известие сегодня либо в ближайшем будущем. Оно разрешит неопределенность. Это могут быть результаты медицинского обследования, ответ на резюме, результаты экзаменов. Независимо от того, порадует ли вас результат, примите его как указательный знак на дороге, который покажет, куда теперь двигаться дальше.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня предстоит принять какое-то трудное решение. Не обязательно вы его сразу предъявите миру, но глубоко в душе вы определитесь. Пока нельзя сказать, приведет ли оно к лучшему или окажется ошибкой. В любом случае, то, что вы сделали выбор и готовы взять за него ответственность - это важный шаг.

Весы (24.09 - 23.10)

За Весов сегодня можно только порадоваться. Они проведут время в компании действительно близких и приятных людей, которые помогут зарядиться перед предстоящей рабочей неделей. Весы умеют выбирать друзей и любимых, у них отлично получается планировать отдых. Так что сегодняшнее хорошее настроение - полностью ваша заслуга.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы, сами того не желая, могут оказаться в центре сплетен и интриг. О вас будут говорить, вас будут обсуждать. Что ж, вы-то прекрасно знаете, что это потому, что вы яркая личность. Кроме того, иногда вы высказываетесь слишком прямо и категорично, что может не понравиться другим.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов ждут испытания в это воскресенье. Что-то назревало в последнее время, но вы это игнорировали. Так вот сегодня у тайного есть все шансы, чтобы стать явным. Вряд ли вам это понравится, но хорошенько разозлившись вы сможете быстро решить проблему, которая отравляла вам жизнь уже долгое время.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов сегодня потянет на ностальгию. Вы можете встретить старых знакомых или оказаться в месте, где давно не были. Либо же прошлое подаст вам знак еще каким-нибудь способом. Но пусть воспоминания вас не обманывают - все уже позади, а сейчас у вас совсем другая жизнь.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи так усердно трудились целую неделю, что для многих из них воскресенье промчится, как миг. Вы можете метаться между желанием отдохнуть и переделать накопившиеся домашние дела, но в итоге лучше сделать то, что принесет вам больше положительных эмоций. Если невымытая плита не даст вам со спокойной совестью наслаждаться выходным - займитесь уборкой. Ну а если рутина вполне может подождать еще денек-два - то порадуйте себя и делайте то, что вас вдохновляет.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Похоже, что у Рыб заканчивается какой-то длительный период. Возможно, вы заканчиваете учебу, подумываете о переезде либо собираетесь расстаться с какими-то людьми в своей жизни. Перемены не будут негативными либо ярко положительными, просто вам нужно будет время, чтобы приспособиться к тому, что скоро вы будете жить по-другому.