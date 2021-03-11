В Киеве в расположенном на Майдане Независимости Доме профсоюзов, где во время Майдана в 2014 году погибли люди, открыли покерный клуб. Об этом сообщается на странице клуба спортивного покера Full House в соцсети.

"Клуб спортивного покера Full House Khreschatyk открывает свои двери! С 11 марта в тестовом режиме стартуют первые турниры", - говорится в сообщении.

Также возможных гостей клуба предупреждают о действующих во время адаптивного карантина ограничениях.

Напомним, по официальным данным, в Доме профсоюзов погибли как минимум двое - Владимир Топий и Александр Клетинский. Они оба входят в списки Небесной Сотни.

В 2019 году в Доме профсоюзов пытались открыть ресторан быстрого питания KFC, но из-за последовавших за открытием протестов заведение проработало всего один день.

Как сообщалось, киевский Дом профсоюзов в 2018 году был реконструирован. Подвальные помещения площадью около тысячи квадратных метров были арендованы для покерного клуба около полутора лет назад. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

Также мы писали, что глава Минкульта Ткаченко рассказал о шоке из-за открытия покерного клуба в Доме профсоюзов.