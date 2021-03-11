Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что против Украины ведется информационная война, в ходе которой используются "батальоны интернет-троллей" и "пропагандистские снаряды".

Об этом Ермак заявил в четверг, 11 марта, на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", трансляция ведется в YouTube.

"В информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня становится очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человека", - заявил Ермак.

По его словам, информационная война является одним проявлений гибридной войны.

"Как в свое время сказал военачальник Карл фон Клаузовиц: "Цель любой войны - это навязать свою волю противнику". Необязательно сегодня захватывать территорию, можно гибридно, методами пропаганды, коррупции разрушать противника изнутри и диктовать ему необходимые решения", - сказал Андрей Ермак.

По его мнению, те, кто ведет информационную войну против Украины, хотят добиться дестабилизации внутри страны и разрыва ее отношений с союзниками.

Напомним, что в ходе выступления Ермак анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации уже в ближайшие дни.

Также мы писали о том, что ранее президент Зеленский назвал предложение Украине российской вакцины "проявлением информационной войны".