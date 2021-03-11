Появились детали катастрофы в Черном море, где затонул корабль, на борту которого было 13 украинцев.

Об этом сообщает румынский портал Hotnews.ro.

По их данным, корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского Ростова-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

По предварительной информации, корабль затонул в Черном море, примерно в 70 морских милях от порта Констанца. В этом районе море бурное, волны достигают четырех метров.

Напомним, 11 марта российский сухогруз Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту затонул у берегов Румынии. Десять человек удалось спасти, двое погибли, судьба еще одного пока неизвестна.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель двоих украинцев из экипажа затонувшего российского сухогруза.