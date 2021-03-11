В Киеве состоялась пресс-конференция на тему: "Проваленный Украиной тест в деле Гонгадзе-Подольского - Рубикон для президента Зеленского".

Экс-депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский, который принял участие в конференции в качестве приглашенного лица, рассказал "Стране", о целях мероприятия.

По его словам, к нему, как к главе межфракционного объединения "Дубина — слуга украинского народа" обратился Алексей Подольский, который является потерпевшим в деле Гонгадзе-Подольского.

"Почти 20 лет назад Украина взяла на себя обязательство исполнить резолюцию ПАСЕ по делу Гонгадзе-Подольского-Ляшкевича: провести экспертизу плёнок, провести расследование и поставить точку в определении виновных и заказчиков в этом деле. Мы 20 лет с вами слушаем историю, что нам нужно что-то выполнить перед кем-то, потому что нам сказали какие-то послы, кто-то кому-то звонил, что-то происходило. Но за 20 лет так и не выполнено ничего в условиях, которые перед Украиной ставила ПАСЕ", — отметил Александр.

Напомним, журналиста Георгия Гонгадзе, основателя сайта "Украинская правда", убили в двухтысячном году. К двадцатой годовщине убийства Гонгадзе "Страна" выпустила несколько эксклюзивных интервью. В частности, с экс-спикером Верховной Рады Владимиром Литвиным.