В Польше за минувшие сутки выявили более 21 000 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с ноября. Тенденция к росту числа заражений в стране наблюдается уже не первую неделю. Об этом сообщает RMF24.

За последние сутки заболевания подтвердили в 21045 человек, а в предыдущие сутки показатель 17 260 также был самым высоким с начала года.

Умерли за сутки 375 больных. В 99 случаях причиной смерти считают непосредственно коронавирус, в остальных - осложнение других хронических болезней вследствие коронавируса.

В больницах находятся 18 686 пациентов, из них 1929 в тяжелом состоянии. Неделю назад общее количество госпитализированных составляло около 16 000.

Больше всего новых заражений - в Мазовецком и Силезском воеводствах.

Из-за ухудшения ситуации правительство собирается обсудить усиление карантинных ограничений. Наиболее вероятно, что карантин усилят точечно в регионах с наихудшей ситуацией - как это уже произошло в Варминско-Мазурском воеводстве, где закрыты школы, гостиницы, торговые центры, кинотеатры и спортзалы.

Решение о закрытии Мазовецкого воеводства является непростым шагом из-за того, что это самый большой регион и финансовые убытки от локдауна будут болезненными.

Ранее "Страна" писала о том, что Черногория ввела коронавирусный локдаун во всех крупных городах страны.

Также мы сообщали, что в Украине почти 10 областей оказались в шаге от локдауна.