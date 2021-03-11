В четверг, 11 марта, директор по коммерческой работе и логистике и член правления "Укрзализныци" Ираклий Эзугбая объявил о своей отставке.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференцию, трансляцию которой в Facebook вела пресс-служба компании.

По его словам, причиной такого решения является травля.

"Началась травля, которая вышла за разумные границы. Вместе с этим медленно идет реформа "Укрзализныци", она должна была быть проведена еще 10 лет назад", - заявил Эзугбая.

Он выразил надежду, что его увольнение ускорит продвижение реформы.

"Исходя из ситуации, я принял решение уйти в отставку с полной поддержкой гендиректора. Я надеюсь, что вопрос личный, который доминировал над рациональным принятием решений, будет снят с повестки дня и реформа пойдет", - сказал Ираклий Эзугбая.

Также он заявил, что руководство грузового направления начало разворачивать тенденцию упадка груза и тенденцию упадка в доле вагонных отправлений.

"То, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то... Есть некие силы, которые не заинтересованы в национальном грузовом перевозчике", - сказал Эзугбая.

Отметим, что Ираклия Эзугбая называют соратником Михаила Саакашвили.

Напомним, в конце января Рада создала ВСК по проверке "Укрзализныци". Причиной стало то, что экономические показатели компании ухудшаются, а ситуация с преодолением коррупции не улучшается.

Также мы писали о том, что в "Укрзализныце" готовят массовые сокращения и урезают зарплаты.