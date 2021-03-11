В пятницу, 12 марта, в Украине ожидается штормовой ветер. Уже ближайшей ночью порывы в 15-20 м/с накроют западные регионы страны, а утром доберутся до остальных, кроме восточных. Об этом сообщают спасатели ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица, в Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью значительный снег (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 12 марта утром и днем порывы ветра также достигнут 15-20 м/с, а на дорогах будет гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за непогоды в Киеве приспустили главный государственный флаг Украины.

Также мы сообщали, что сегодня в Карпатах ударили морозы до -13, есть угроза схода лавин.