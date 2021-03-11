В австрийской Вене пятеро чеченцев предстали перед судом за преследование чеченских женщин с требованием жить по традициям Чечни и согласно исламским нормам поведения.

Об этом информирует издание Die Presse.

По версии следствия, чеченцы основали преступную группу, которая работала в качестве "полиции нравов". В случае, если членам группы казалось, что поведение чеченок или их внешний вид являются "не соответствующими" традициям, их фотографии выкладывали в закрытых группах в соцсетях. Также установлены факты избиений.

Суд полностью признал виновным только одного фигуранта дела, 38-летний чеченец приговорен к 15 месяцам лишения свободы, 10 из которых - условный срок. Остальные преступники возрастом от 19 до 20 лет получили аналогичные сроки, двое из них уже отбывают наказание по другим статьям.

Напомним, недавно во Франции 18-летний иммигрант из России чеченского происхождения обезглавил учителя история за то, что тот якобы демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее мы писали о том, как чеченец зарезал повара киевского ресторана.