Около 65 тысяч детей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не имеют свидетельств о рождении украинского образца.

Об этом со ссылкой на председателя мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер сообщает УНИАН.

По словам Богнер, ограничения при пересечении линии разграничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, стали "тяжелым бременем" для гражданского населения и препятствуют свободе передвижения.

"Как результат, с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года количество пересечений линии разграничения в обоих направлениях снизилось на 96%, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее", - заявила Богнер.

По ее словам, от этих ограничений больше всего пострадали люди старшего возраста, особенно женщины. Также наблюдаются сложности при регистрации новорожденных.

"Строгие ограничения свободы передвижения через линию разграничения особенно повлияли на пенсионеров, живущих на территориях самопровозглашенных "республик" и сталкивающихся с проблемами получения пенсий на территории, контролируемой правительством Украины. Семьи также испытывают трудности в регистрации рождения их детей. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает, что до 65 тысяч детей не имеют выданных Украиной сертификатов о рождении", - сказала Богнер.

Это, по словам Матильды Богнер, создает трудности в обеспечении прав жителей неподконтрольного Донбасса как граждан Украины.

"Мы снова настоятельно призываем начать административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых вооруженными группами", - отметила Богнер.

Напомним, в ОБСЕ отреагировали на ухудшение ситуации на Донбассе и заявили, что оно вызывает серьезную тревогу.

Также мы писали о том, что в ООН ранее призвали открыть новые пункты пропуска на границе с неподконтрольными территориями Донбасса.