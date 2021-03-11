В среду, 10 марта, в Киев прибыл журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев для проведения съемок документального фильма, посвященного провалу украинской спецоперации по поимке российских "вагнеровцев".

Об этом в своем Facebook в четверг, 11 марта, сообщил бывший внештатный сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, известный также как "агент НАБУ".

По словам Шевченко, журналист взял у него интервью для фильма, готовящегося к выходу на платформе Netflix.

"Поэтому если сейчас об измене в высшем руководстве нашей страны знает только достаточно ограниченный круг лиц среди спецслужб, уже скоро об этом узнает весь мир. И это очень, очень обидно..." - написал Шевченко.

Также он сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сам пригласил в Украину съемочную группу Bellingcat, обеспечил ее транспортом и охраной, однако в указанное время встреча не состоялась якобы потому что Ермак ее отменил.

Напомним, прошлым летом в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси задержали 33 человек. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе.

Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать военных Киеву, однако после этого Минск принял решение отправить их в РФ.

Между тем, среди политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, появилась версия, что "вагнеровцев" специально в Беларусь из РФ выманивали украинские спецслужбы, а у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией, и устроили слив информации.

В декабре 2020 года Христо Грозев сообщил, что работает над документальным фильмом, который будет посвящен провалу операции по захвату российских "вагнеровцев" украинскими спецслужбами.

Известно, что будет два фильма - короткая версия, которая выйдет в конце марта, и большой документальный фильм для Netflix.

Подробнее о готовящемся к выходу фильме читайте в нашем материале.