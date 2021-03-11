Громкий инцидент произошел с министром культуры Крыма Ариной Новосельской в четверг, 11 марта, во время совещания регионального правительства, которое транслировалось в прямом эфире. Заслуженный работник культуры РФ выругалась матом из-за неработающей техники.

Видео с конфузом чиновницы быстро разлетелось по соцсетям.

Совещание касалось проблем в строительной отрасли, глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов только успел сказать, что недоволен темпами реализации инфраструктурных проектов, как его неожиданно прервал нецензурный "спич" Новосельской, пишут местные СМИ.

"@б твою мать! Поставили, как обезьяне", - выругалась в прямом эфире Новосельская.

Как выяснилось, Новосельская вышла на связь из своего рабочего кабинета, однако компьютер дал сбой - пропадала картинка, а вот звук был хороший.

Шокированный матом министра культуры в прямом эфире Аксенов попытался призвать чиновницу к порядку.

"Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там" Вообще что ли? Коллеги, ну это что такое? Проведите, пожалуйста, служебное расследование", - пытался исправить обстановку Аксенов.

"Извините ради Бога, коллеги, у меня машина отключилась", - оправдывалась Новосельская.

Ранее "Страна" писала о том, что Аксенову и Константинову объявили о подозрении за "Артериитов" и "Массандру".

Также мы сообщали, что Аксенов обвинил Украину в "государственном терроризме" из-за отказа подавать воду в Крым.