В четверг, 11 марта, предприниматели Ивано-Франковской области вышли на акцию протеста с требованием закрыть горно-лажный курорт Буковель, который продолжает работу не смотря на ограничения "красной зоны".

Об этом сообщает "Галка".

Участники митинга проводят предварительное блокирования курорта, на котором зимой отдыхал президент, беспрерывно двигаясь по пешеходному переходу на въезде. Так они они блокируют движение транспорта. По словам представительницы движения "SaveФОП - Прикарпатье" Людмилы Климчук, среди участников митинга представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи.

Участники акции протеста требуют закрытия курорта Буковель, откуда, по словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко и началась новая вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области. Также среди их требований предоставления равных условий для ведения бизнеса: "жесткие ограничения для всех, без исключения, на четко определенный срок; разрешение на деятельность микробизнеса и контроль за соблюдением карантинных норм".

В тож время, источники в политических кругах регигна считают, что эта акция предвыборная и направлена против кандидата на довыборах в Раду совладельца Буковеля Александра Шевченко. С ним активно борется партия Петра Порошенко, которая ведет здесь на выборах своего кандидата - Марусю Зверобой. Поэтому многие акции против "Буковеля" вписываются как раз в ее кампанию.

Напомним, из-за критической ситуации с коронавирусом Ивано-Франковская область попала в "красную зону" карантина.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске машины Скорой помощи с больными с тяжелой формой Covid-19 часами ждут очереди у больниц.