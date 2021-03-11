В ОБСЕ выразили тревогу по поводу ухудшения ситуации на Донбассе, где фиксируют нарушения режима прекращения огня.

Об этом со ссылкой на главу ОБСЕ Анн Линде пишут "Новости ООН".

"Последние нарушения режима прекращения огня вызывают серьезную тревогу. Соблюдение норм международного права, в частности международного гуманитарного права, безусловно, необходимо", - заявила Анн Линде.

Также она заявила, что будет поддерживать работу в Нормандском формате и в рамках Трехсторонней контактной группы, направленную на выполнение в полном объеме Минских соглашений. Кроме того, Линде призвала открыть КПВВ на Донбассе.

"Я снова хочу призвать открыть два новых пункта пропуска в Луганской области по обе стороны от линии соприкосновения, а также в полном объеме восстановить работу уже существующих пунктов. Этот призыв был одним из моих ключевых призывов во время недавних визитов в Киев и Москву", - сказала глава ОБСЕ.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала, как Украина перемещает по железной дороге ракетные комплексы, гаубицы и танки.

Также мы писали, что глава ОБСЕ Линде была в Украине с визитом в конце января, она в том числе посещала и Донбасс.