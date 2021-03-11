Телеграм-канал Nexta, который был главным глашатаем протестных акций в Беларуси, выпустил фильм об имуществе Александра Лукашенко. Он называется "Золотое дно".

Начиная с 8 марта, когда фильм выложили на Ютубе, он набрал около четырех миллионов просмотров. Длится кино полтора часа.

В нем, в частности, утверждается, что у президента Беларуси есть тайный дворец. То же самое недавно приписывали и Владимиру Путину.

Правда, как и в случае с хозяином Кремля, никаких доказательств, что Бацька владеет дворцом, в фильме не представлено.

"Страна" разбиралась, о чем новое творение "Нехты".

17 резиденций и один "тайный дворец"

Автором ленты выступил владелец "Нехты" Степан Путило, находящийся в Польше. Он рассказал, что сначала планировали небольшой сюжет, но потом все изменилось.

"В процессе подготовки с нами начали связываться люди, имевшие близкое отношение к коррупционным схемам диктатора. Они сообщили столько информации, что нам пришлось несколько раз полностью переписать сценарий", - заявил Путило во вступлении.

Далее в продолжительном видео перечисляются 18 госрезиденций, которыми, по утверждению авторов, безраздельно пользуется белорусский президент. Что в общем-то никогда не было тайной.

Среди них - такие объекты как Дворец независимости в Минске, база отдыха "Крупенино" в Витебской области, хутор "Вискули" в Брестской области. Далее утверждается - правда, без конкретики - что на содержание этих резиденций ежемесячно уходят "десятки миллионов долларов".

Из штрихов к недвижимости, которой пользуется президент, - внутреннее убранство Дворца независимости. Там, как говорят в "Нехте", есть, помимо официальных помещений, баня, сауна, бассейн, зимний сад, оружейная и винный погреб. Правда, ничего из этого в фильме не показали - а только заявили, что все эти "тайные комнаты" существуют.

Также приписывают Лукашенко и "тайный дворец" - усадьбу Красносельское в деревне Шершуны под Минском. Официально она оформлена на российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Но "Нехта" уверена, что на самом деле стройка идет для резиденции Бацьки.

Основания для таких утверждений - рассказы местных жителей, которые якобы видели на месте стройки Лукашенко. Правда, в фильме показывают лишь одного такого жителя. Вот он:

Также "нехты" публикуют некие план-схемы дома, на которых написано, что нужно "обеспечить помещение для охраны президента". Гарантий, что это подлинный документ - никаких.

Еще один аргумент - это две вертолетные площадки. Их, по мнению авторов, разрешено иметь лишь Лукашенко, поэтому дворец его.

"Косвенных признаков просто миллион", - резюмируют создатели фильма свою доказательную базу. Также говорится, что над поместьем установлена бесполетная зона. Правда, сами же авторы кино делают оговорку, что рядом находится часть ПВО С-300, рядом с которыми небо всегда закрыто по всей стране.

Один из главных моментов - как и с "дворцом Путина", тема "дворца Лукашенко" не нова. Польское телевидение "Белсат" снимало о нем сюжет еще в 2017 году. Почти в полном объеме он и перекочевал в фильм "нехты".

Вот этот сюжет:

Гарем и автопарк

Еще один вторичный эпизод - автомобили. Авторы фильма озвучили уже известную ранее информацию, что у Лукашенко есть несколько автомобилей премиум-класса. Впрочем, об этом уже несколько лет пишут многие СМИ, включая и те, которые не критикуют Лукашенко.

Так, например, еще в 2016 году "Комсомольская правда" рассказывала о тринадцати машинах из автопарка Бацьки. Периодически он пополнялся другими моделями - а с 2019 года Лукашенко владеет и "Теслой".

Путило заявляет, что общая стоимость автопарка - четыре миллиона евро.

Авторы фильма не фокусировались только на этом, а по верхам охватили все интересующие их аспекты жизни Лукашенко - вплоть до дорогих ручек и любимых артистов, которые "развлекают диктатора". Также есть часть, посвященная "специальному гарему" Александра Григорьевича.

В этом эпизоде создатели фильма перечисляют молодых женщин, которые работают у Лукашенко, и делаются намеки, что отбирал их президент через постель. Как утверждается, был у президента и "личный сутенер" - модельер Александр Варламов.

Правда, эта информация тоже не нова: Варламов озвучивал ее еще осенью, в разгар акций протестов. С тех пор она кочует по оппозиционным белорусским СМИ.

При этом весь фильм выдержан в крайне пропагандистском ключе: лексикон ведущих пересыпан оскорблениями в адрес как президента, так и связанных с ним событий: "Крысиная инаугурация", "Храм лукашизму".

"Кто найдет дворец Лукашенко - заселяйтесь"

Еще накануне выхода этого фильма его анонсировал Телеграм-канал "Нехта". И тогда же Лукашенко дал комментарий по поводу того, есть ли у него "дворец". И по остальным пунктам "обвинения".

Бацька обратил внимание, что его критикуют по аналогии с "дворцом Путина".

"Они ж кричали в Москве, так? Думают: вот это надо нам в Беларуси. Надо найти "дворцы Лукашенко". "Дворец Путина" - значит, надо "дворец Лукашенко". И показать, раскатать", - прокомментировал Лукашенко.

Он заявил, что авторы фильма о дворце "идут на ложь", ведь чем страшнее ложь, тем больше ей верят. "Ну как фашисты", - констатировал президент.

"Дошли до того, что где-то частные дома у людей, где там побольше дом, они пытаются его сфотографировать и картинку вывесить. Так вот как реагировать на это - все, что они покажут, какой бы ни был фильм, я тебе обещаю: я тебя приглашу и лично покажу", - сказал Лукашенко, обращаясь к задавшему вопрос журналисту.

"Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю. Я у своего государства ничего не украл, не взял", - заявил президент Беларуси.

"Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть "дворец". По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству", - сообщил Бацька.

Почему появился этот фильм?

Очевидно, что никакой эксклюзивной информации в фильме "Нехты" не содержится. Это дайджест всего компромата, который когда-либо звучал по поводу Лукашенко в оппозиционных медиа.

Часть историй фильма - давно известны, остальное - всего лишь предположения и домыслы, без какой-либо доказательной базы. Но и они - давно не новость.

То есть кино против Бацьки выпустили не потому, что нашли какие-то коррупционные сенсации. Значит, кино появилось ради мобилизации противников Лукашенко.

Власти Беларуси уже заявляют, что в конце марта противники президента попытаются запустить второй раунд протестных акций "Беломайдана".

Связано ли это с фильмом Путило - точно неизвестно. Однако в России фильм о "дворце Путина" вышел четко перед акциями в поддержку Навального.

Впрочем, нельзя исключать, что "нехты" отработали тему с фильмом в рамках своей текущей деятельности - для поддержания градуса антипатии к Лукашенко. Что необязательно выльется в новые уличные протесты.