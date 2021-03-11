Анонсированным Минкультом Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни, я бы сказал, начнёт свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнёт свою работу", - заявил Ермак.

Напомним, по словам министра культуры Александра Ткаченко, основными направлениями работы Центра противодействия дезинформации будут выявление, реагирование, противодействие, просветительство и коммуникационные проекты.

Ранее "Страна" писала о том, что Ермак назначил вравшего об АТО Арестовича своим советником для борьбы с фейками.

Также мы сообщали, что ДТЭК обвинила Геруса в распространении фейков об отключении энергоблоков ТЭС в интересах России.