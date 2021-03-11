В Мексике нижняя палата парламента одобрила законопроект, разрешающий использование каннабиса в рекреационных целях. Согласно документу, совершеннолетним жителям страны разрешается хранить до 28 граммов марихуаны (сейчас можно 5 гр), а также выращивать до восьми растений для личного пользования.

Об этом сообщает BBC News в четверг, 11 марта.

"За" проголосовали 316 депутатов, против - 129. Для вступления закона о легализации в силу документ еще должен рассмотреть и одобрить сенат. В то же время партия президента Андрес Мануэль Лопес Обрадора уверенна, что слушания в верхней палате практически гарантировано пройдут успешно. После этого документ подпишет глава государства.

Президент Мексики считает, что с помощью регулирования обращения каннабиса администрация рассчитывает подорвать деятельность наркокартелей.

Отметим, Мексика станет третьим государством в мире после Уругвая и Канады, разрешившим каннабис для рекреационного использования (периодического нерегулярного употребления психоактивных веществ для получения удовольствия или иных целей, не связанных с медицинскими - Ред.) на всей своей территории.

Ранее мы рассказывали, что в США в четырех штатах легализовали марихуану. Теперь она доступна каждому третьему американцу.

Также напомним, что в конце 2020 в Верховной Раде Украины появился законопроект о легализации каннабиса. В январе 2021 года Комитет Рады поддержал этот документ. "Страна" разбирала его ключевые положения.