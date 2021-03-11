В Ивано-Франковске больные с тяжелой формой Covid-19 вынуждены по несколько часов ожидать в каретах "скорой помощи", пока их госпитализируют в медучреждение. Также медики выписывают пациентов с легкой формой болезни, так как в больницах не хватает мест.

Об этом в эфире радиостанции "Западный полюс" в четверг, 11 марта, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Вчера была реальная ситуация, когда скорые на Матейки (городская клиническая больница № - Ред.) стояли и ожидали освобождения места с больными средней и тяжелой степени. Люди ждали по два часа в скорой, чтобы получить госпитализацию, свое место", - сказал градоначальник.

По его словам, в коронавирусных больницах медики вынуждены выписывать пациентов с более легкой формой болезни, чтобы помочь тем, кто нуждается в срочной кислородной терапии и постоянном наблюдении врачей.

"Я неоднократно обращался в областную власть, Кабмин, с просьбой разворачивать дополнительные койко-места в областных медицинских учреждениях. Я уже не верю, что в этом направлении будут какие-то сдвиги", - заявил Марцинкив.

Он добавил, что среди проблемных вопросов в борьбе с коронавирусом остается доплата медикам, которую сейчас осуществляет местная власть. НСЗУ на доплаты в январе направили медикам, работающим с больными коронавирусом, 50% к зарплате, в феврале - только 30%.

"Мы не можем только своими силами преодолеть эпидемию. Дороги - это хорошо, но когда есть человеческие жизни, то может лучше перенаправить средства на них (...) Не может быть так, как это было несколько дней назад, когда женщину везли в Заболотов, там не было места, затем в Коломыю, где тоже отказали, а когда женщину везли в Калуш, она, к сожалению, умерла", - сказал мэр.

Глава города также заявил, что местные власти ранее развернули 162 койко-места в городском родовом центре, а теперь планирует развернуть еще 120 в поликлинике на улице Долгой. В восьмиэтажном здании для Covid-больных выделят два этажа.

Напомним, на данный момент на территории всей Ивано-Франковской области действуют карантинные ограничения "красной" зоны. Аналогичные ограничения также введены в Закарпатской, Черновицкой и Житомирской областях.

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