В четверг, 11 марта, в российском Севердвинске, уставший от требований коллекторов мужчина взял в заложницу сотрудницу офиса микрозаймов и выдвинул требование - списать с него все кредиты.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

53-летний мужчина взял в заложницы сотрудницу офиса микрозаймов и потребовал списать с него долг размеров в 600 тысяч рублей (224 336 гривен). До этого коллекторы звонили ему, его жене и дочери с требованиями отдать кредиты, хамили им и угрожали, даже публиковали в интернете их фотографии и ложные обвинения.

Кроме того, как пишет Telegram-канал LIFE SHOT, захватчик требовал, чтобы директор компании микрозаймов приехал и принес свои извинения за некорректные методы работы с должниками. Мужчина до этого несколько раз кодировался от алкогольной зависимости, последние годы его кредиты выплачивала бывшая жена.

Однако в итоге мужчина отпустил заложницу и сдался в руки полиции.

Напомним, в Мариуполе мужчина взял в заложники трех женщин и угрожал взорвать банк.

Также сообщалось, что под Харьковом мужчину взяли в заложники, требуя за него 20 тысяч долларов.