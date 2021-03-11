Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) презентовало обновленный реестр коррупционеров. Теперь все желающие могут узнать количество коррупционеров в каждой области и проверить подлинность справок с помощью QR-кода.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в четверг, 11 марта.

Глава Нацагентства по вопросам противодействия коррупции Александр Новиков рассказал, что теперь любой желающий может посмотреть на сайте реестра коррупционеров информацию о причастности того или иного человека к коррупции. Для этого достаточно ввести фамилию, имя и отчество. В реестре содержаться данные о привлечении к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.

В НАПК считают, что открытые данные позволят правоохранителям и исполнительным органам власти эффективней бороться со злоупотреблениями.

Александр Новиков среди главных обновлений реестра назвал:

улучшенный поиск с использованием фильтров;

удобную работу с данными и интерактивную карту нарушений, отражающую сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой области;

интеграцию с другими электронными сервисами благодаря API. Обновленный реестр имеет модуль интеграции с системой государственных электронных закупок Prozorro и Единым государственным веб-порталом открытых данных.

Напомним, этот реестр был передан НАПК от Министерства юстиции в феврале 2019 года. С 4 февраля 2019 года НАПК начало ведение Единого госреестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Также сообщали, что жалобы на коррупцию в Украине будут принимать на специальном портале.