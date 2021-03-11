В городе Каменка-Днепровская Запорожской области в доме без электроснабжения и отопления умер пятимесячный мальчик. Полицейские изъяли у его матери второго ребенка - двухлетнюю девочку, сейчас она госпитализирована. Правоохранители открыли уголовное дело в отношении женщины по факту смерти ее сына.

Об этом в четверг, 11 марта, информирует пресс-служба полиции Запорожской области.

"10 марта около 5 часов утра в отделение полиции №1 Васильевского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области поступила информация о смерти мальчика 5 месяцев, которого доставили из одного из частных домов города Каменка-Днепровская", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством, инспекторы ювенальной превенции полиции, специалисты социальных служб.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из Энергодара.

"Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии", - сообщила начальник ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области Ольга Зинченко.

По словам матери умершего ребенка, она вернулась домой от соседки, с которой они распивали пиво. Она признала, что дети в течение двух часов находились дома абсолютно одни без всякого присмотра. По возвращении домой женщина покормила младенца, уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Дальнейшую судьбу двухлетней девочки решит служба по делам детей. В настоящее время ее доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация события.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Видео: YouTube/ Нацполиция

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