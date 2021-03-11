Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель двоих украинцев из экипажа затонувшего российского сухогруза Volgo Balt 179 в Черном море.

Об этом информирует пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко у себя в Twitter.

По данным МИД, в результате кораблекрушения погибли два человека, еще десять спасены, продолжаются поиски тринадцатого члена команды. Весь экипаж сухогруза состоял из граждан Украины.

"Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660", - говорится в сообщении.

На месте, где затонуло судно сейчас сильный шторм. Волны достигают 4 метров.

Напомним, в четверг, 11 марта, в Черном море затонул российский сухогруз Volgo Balt 179. Утром моряки подали сигнал бедствия, последним их сообщением было то, что они покидают корабль. После этого незамедлительно началась спасительная операция.

Ранее мы писали, что 17 января у побережья Турции затонул сухогруз с украинцами и россиянами на борту. В результате происшествия выжили только шесть человек.