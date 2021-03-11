Закрытие трех оппозиционных каналов вызвало беспокойство ООН. Фото: Pixabay

В ООН выразили обеспокоенность по поводу решения украинских властей закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112, поскольку оно может повлиять на свободу выражения взглядов в стране. 

Об этом со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает "Радио Свобода"

"Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи", –  заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. 

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и Zik.

Также мы писали о том, что закрытие каналов собираются обжаловать в Верховном суде. Он рассмотрит соответствующие иски в марте и апреле. Первое из заседаний назначено на 15 марта. 

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