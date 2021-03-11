Государственное финансирование политической партии "Слуга народа", недавно приостановленное из-за нарушений в ее отчетах, может быть возобновлено, если политсила предоставит исправленные документы.

Об этом со ссылкой на председателя Национального агентства по противодействию коррупции Александра Новикова пишет "Укринформ".

"Пока не будет подан партией "Слуга народа" исправленный отчет, согласно требованиям Закона "О политических партиях", партия не сможет получить государственное финансирование. Сейчас такое финансирование приостановлено", - заявил Новиков.

Напомним, 1 марта НАПК приостановило государственное финансирование партии "Слуга народа" из-за нарушений в отчетах. В них содержались признаки уголовных преступлений.

После этого глава пропрезидентской партии Александр Корниенко заявил, что финансирование возобновят, так как политсила намерена исправить нарушения.