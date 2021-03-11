Королева Великобритании Елизавета II намерена по телефону обсудить с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл их высказывания, которые прозвучали в интервью американской журналистке Опре Уинфри.

Об это со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщает газета Daily Mail.

По данным журналистов, королева решила, что для устранения последствий кризиса, который наступил после интервью, необходим личный подход. При этом Елизавета II запретила персоналу дворца комментировать заявления принца Гарри и Меган Маркл.

В то же время источники сообщили, что многие придворные ошарашены словами герцога и герцогини Сассекских и очень бы хотели публично опровергнуть их обвинения.

По мнению авторов публикации, решение Елизаветы II "протянуть оливковую ветвь мира" принцу Гарри и Меган Маркл является разумным.

Во дворце надеются, что королева своим звонком сумеет снизить градус напряжения, который царит вокруг отношений в семье Елизаветы II. Также известно, что принцы Чарльз и Уильям были расстроены из-за обвинений, которые супруги озвучили в интервью.

Напомним, в интервью, которое вышло в эфир в понедельник, 8 марта, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли ранее неизвестные подробности из жизни Букингемского дворца. В частности, супруги рассказали о расовой дискриминации и безразличии к психологическим проблемам, которые они испытали, будучи полноправными членами королевской семьи. В частности, Маркл рассказала, что хотела покончить собой.

После интервью Букингемский дворец от имени королевы обнародовал заявление, в котором говорится, что "Гарри, Меган и (сын герцогов) Арчи всегда будут любимыми членами семьи".