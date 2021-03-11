Министерство развития общин и территорий Украины планирует разделить страну на десять функциональных зон, это должно помочь дать экономические преимущества жителям из разных областей и более эффективно развивать регионы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на интервью министра развития громад и территорий Алексея Чернышова онлайн-изданию "Левый берег".

Основная идея такого разделения заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше - а на территории. Потому что в одной области могут быть расположены города и деревни, требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

"Они (типы территорий - Ред.) разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные - в первом случае - в неблагоприятных условиях, во втором - наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики", - объяснил Чернышев.

На сегодня определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

Горные территории Украинских Карпат;

Макрорегион "Азов-Черное море";

Приграничные регионы;

Пограничные территории в неблагоприятных условиях;

Временно оккупированные территории Украины;

Природоохранные территории (Изумрудная сеть);

Городские агломерации;

Центры экономического развития;

Монофункциональные старопромышленные города;

Сельские территории в неблагоприятных условиях.

Напомним, Денис Шмыгаль анонсировал запуск пилотного проекта по трансформации угольных регионов, то есть закрытие шахт. "Страна" подробно разбиралась, что значит для украинской экономики "озеленение" Европы.

Также сообщалось, что в Евросоюзе запланировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации с Украиной.