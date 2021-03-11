Украинец был задержан венгерскими правоохранителями по подозрению в торговле людьми неподалеку от границы с Румынией. В своем джипе он перевозил 17 сирийцев.

Об этом в четверг, 11 марта, информирует издание Mukachevo.net со ссылкой на слова пресс-секретаря штаб-квартиры полиции округа Чонграда.

Правоохранитель заявила, что полицейские проверили транспортное средство с болгарскими номерами на трассе М43. За рулем внедорожника был гражданин Украины.

Полиция обыскала внедорожник и обнаружила там 17 нарушителей правил пересечения границы, которые заявили, что являются гражданами Сирии.

"Украинский водитель будет привлечен к уголовной ответственности за торговлю людьми, а пассажиры - за нелегальную иммиграции", - сказала капитан полиции Сильвия Сабо.

Напомним, недавно на западе Венгрии 32-летний украинец за рулем 24-тонного грузовика совершил сразу три аварии в центре села Чепрег и скрылся с места происшествия.

Ранее мы писали о том, как на украинско-венгерской границе мужчина с дипломатическим паспортом пытался вывезти из Украины партию контрабандных сигарет.