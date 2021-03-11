КСУ соберется на спецзаседание 17 марта. Фото: Facebook/ Конституційний Суд України - офіційна сторінка

В среду, 17 марта, Конституционный суд соберется на специальное заседание, на котором судьи рассмотрят вопрос о совершении отстраненным председателем КСУ Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

Об этом сообщает "Укринформ"

О созыве спецзаседания речь шла во время заседания Палаты Конституционного суда в четверг, 11 марта. 

Судья Виктор Кичун просил внести вопрос о назначении такого заседания для рассмотрения вопроса о "существенном дисциплинарном проступке" Тупицкого в повестку дня.

"Предлагаю и прошу поддержать позицию внести в повестку дня рассмотрение вопроса о созыве специального пленарного заседания для рассмотрения обращения о совершении судьей Тупицким Александром Николаевичем существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи, или выявления его несоответствия занимаемой должности", - сказал Кичун. 

На это заместитель председателя КСУ Сергей Головатый ответил, что спецзаседание по этому вопросу уже назначено на 17 марта и судьи об этом проинформированы.

Напомним, в феврале отстраненный глава КСУ Тупицкий передал печать судье Головатому, лояльному Банковой

Также мы писали о том, что в начале марта замглавы КСУ Головатый во время заседания сел на место Тупицкого и вызвал недовольство судей.

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