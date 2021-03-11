В среду, 17 марта, Конституционный суд соберется на специальное заседание, на котором судьи рассмотрят вопрос о совершении отстраненным председателем КСУ Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

Об этом сообщает "Укринформ".

О созыве спецзаседания речь шла во время заседания Палаты Конституционного суда в четверг, 11 марта.

Судья Виктор Кичун просил внести вопрос о назначении такого заседания для рассмотрения вопроса о "существенном дисциплинарном проступке" Тупицкого в повестку дня.

"Предлагаю и прошу поддержать позицию внести в повестку дня рассмотрение вопроса о созыве специального пленарного заседания для рассмотрения обращения о совершении судьей Тупицким Александром Николаевичем существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи, или выявления его несоответствия занимаемой должности", - сказал Кичун.

На это заместитель председателя КСУ Сергей Головатый ответил, что спецзаседание по этому вопросу уже назначено на 17 марта и судьи об этом проинформированы.

Напомним, в феврале отстраненный глава КСУ Тупицкий передал печать судье Головатому, лояльному Банковой.

Также мы писали о том, что в начале марта замглавы КСУ Головатый во время заседания сел на место Тупицкого и вызвал недовольство судей.