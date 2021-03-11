В 2020 году смертность в США выросла на 15% на фоне пандемии коронавирусной болезни. Прошлый год стал самым смертоносным в истории страны.

Об этом со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) информирует издание Politico.

По данным агентства, в 2020 году в США скончались 3 млн человек. Коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. При этом обычно на третьем месте идут "непреднамеренные травмы", говорится в публикации.

Эти данные будут обнародованы в следующем выпуске еженедельного отчета CDC. После этого агентство намерено публично признать, что уровень смертности в прошлом году резко вырос и что коронавирус сыграл в этом значительную роль.

"Согласно данным CDC, рост в 2020 году является самым большим с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек. Для сравнения: в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на четверг, 11 марта, число смертей от коронавируса в США с начала пандемии составило 542 191. Об этом свидетельствует информация, размещенная на независимом сайте статистики Worldometer.

Напомним, 23 февраля число жертв коронавирусной болезни в США превысило отметку в 500 тысяч человек. В связи с этим президент страны Джо Байден объявил пятидневный траур и распорядился приспустить флаги.

Ранее мы писали, что Сенат США одобрил выделение $1,9 трлн на ликвидацию последствий пандемии.