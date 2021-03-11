"Страна" вчера публиковала расчеты - когда обычный украинец сможет получить прививку от коронавируса при нынешних темпах вакцинации.

Тем, кто не входит в группы риска, у которых приоритет в получении укола, ждать своей дозы придется десятки лет. Где-то до 2056 года.

Повторимся - при нынешних темпах вакцинации.

Власти говорят, что виноваты два фактора: украинцы не желают вакцинироваться и в мире дефицит вакцин, поставки которых все время срываются.

"Страна" посмотрела, как те же самые проблемы решают за рубежом - в соседних с Украиной странах и дальше. И какими темпами идет вакцинация там.

Сколько всего прививают в Украине и за границей?

По показателю вакцинированных на сто человек населения Украина пока что - на последнем месте среди всех своих соседей. Первые четыре места - у ближайших к нам стран Евросоюза: Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Затем идет Россия.

Последние три места - у Беларуси, Молдовы и Украины. В этих странах количество привитых на сотню человек болтается в рамках статистической погрешности - то есть менее одного.

Понятно, что картина еще может измениться. Ведь Украина и Молдова начали вакцинацию позже всех в Европе. Да и Беларусь пока лишь ждет начала производства "Спутника V" у себя в стране.

Сколько прививают в сутки?

При этом уже по темпам ежесуточной вакцинации в Украине становится ясно, что подойти к уровню первой пятерки своих соседей она сможет не скоро.

Вот, к примеру, данные за 9 марта по Украине и странам-соседям.

В этой таблице можно поставить под сомнение лишь результат России.

Данные о ежесуточной вакцинации в РФ разнятся, но в целом эксперты сходятся на цифре 110-130 тысяч в день. То есть на уровне показателя Германии и Италии.

Так, например, за вчера в России привили 114 тысяч человек.

Украинский же показатель - 4 362 укола за 9 марта - соответствует и статистике Минздрава.

При этом с одной стороны в Украине число прививаемых постепенно растет - за вчера укололи рекордные 5 898 человек. Но это все равно очень медленно. Всего же с начала вакцинации - за 15 дней - смогли начать прививать лишь 0,06% населения (23 480 человек).

При этом интересно также сравнить темпы среднесуточной вакцинации в разных странах.

Среди соседей Украины тут лидирует Россия, которая прививала с начала старта кампании в среднем по 183 тысячи человек в сутки. На втором месте Польша (около 100 тысяч), дальше идут Венгрия и Румыния.

Украина среди своих соседей обгоняет пока только Беларусь и Молдову. Среднесуточный показатель вакцинирования у нас - 2,4 тысячи человек. Но у нас и населения гораздо больше.

А как быть со второй дозой?

"Страна" также посчитала процент уже полностью привитых людей в разных странах. То есть получивших и вторую дозу препарата (см. в таблице выше).

В Украине, Беларуси и Молдове таковых пока нет. В России это чуть больше процента населения, в странах Евросоюза - стабильно более трех процентов жителей.

Для интереса также взяли рекордсменов - США и Израиль. В Штатах число окончательно привитых приближается к 10% населения, а в ближневосточной стране, которая развернула самую масштабную на планете кампанию по вакцинации - к 44%-м.

То есть понятно, что крупные страны будут в целом вакцинироваться медленнее. Но есть также исключения - например, США, которые быстрее всех прививают свое население.

Своеобразным исключением является и Украина, которая, будучи самой крупной страной восточной Европы, держит самые низкие темпы вакцинации среди других европейских государств, сопоставимых по размерам и населению.

Мы посчитали, сколько лет понадобится разным странам, чтобы вакцинировать половину своих жителей при сохранении нынешних темпов.

Украина - 25 лет,

Россия - 1,8 лет,

Турция - 437 дней,

Бразилия - 403 дня,

Словакия - 344 дня,

Польша - 253 дня,

Германия - 223 дня,

Румыния - 222 дня,

Греция - 191 день,

США - 78 дней,

Венгрия - 74 дня,

Израиль - 23 дня.

Если ситуация с вакцинацией в Украине не поменяется, то мы рискуем вырваться из пандемии существенно позже не только всей Европы, но и многих других государств в мире.