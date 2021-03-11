Министерство здравоохранения получило первую партию вакцины для защиты детей от туберкулеза (БЦТ) в размере 450 тысяч доз, закупленных за средства госбюджета. Доставил ее в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Позже ожидается поставка еще 640 000 доз такой вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

Препарат, поступивший в Украину, производит индийская биотехнологическая и фармацевтическая компания Serum institute of india.

В Минздраве рассказали, что прививку детям можно сделать бесплатно в государственных или частных медицинских учреждениях, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Минздрав ЮНИСЕФ призывают вакцинировать детей вовремя по графику - одну дозу БЦЖ вводят на 3-5 день жизни. Если ребенок пропустил прививку, нужно обратиться к врачу, чтобы получить защиту от туберкулеза как можно быстрее.

В Минздраве также напомнили, что для новорожденных защита от туберкулеза очень важна, поскольку у маленьких детей заболевание протекает в виде генерализованной формы - с поражением печени, почек, костей и высоким риском туберкулезного менингита.

В 2020 году по данным ЦОС прививки против туберкулеза получили 88,8% детей до года.

Также в Минздраве рассказали, что на прошлой неделе ЮНИСЕФ доставил в Украину 2,4 млн доз вакцины против дифтерии-столбняка для детей и взрослых, закупленных за средства госбюджета.

БЦЖ, сокращение от Бацилла, Кальметта-Герена - единственная имеющаяся вакцина для прививки против туберкулеза.

Напомним, ранее поставку препарата анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов. Также он рассказал, что из-за истечения 31 января 2021 года срока годности вакцины БЦЖ, закупленной за средства госбюджета, в Украине образовался их дефицит, и новорожденные не прививались от туберкулеза.

Также сообщали, в Минздраве предупредили украинцев, что туберкулез может быть бессимптомным многие месяцы и назвали главные признаки.