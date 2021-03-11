На американской атомной подводной лодке "Коннектикут" завелись постельный клопы. Экипаж жаловался на них еще год назад, но меры начали предпринимать только в прошлом месяце.

Об этом сообщает газета Navy Times.

Команда лодки пожаловалась руководству на клопов еще в марте 2020 года, но командование не поверило им на слово и потребовало доказательств. Старшина подлодки сообщил, что атака насекомых началась, когда экипаж принимал участие в учениях США ICEX 2020 в Северном Ледовитом океане.

"Постельные клопы терроризируют нас уже год. Матросы жаловались, что их кусают", - сообщил он.

Другой член экипажа пожаловался, что морякам пришлось ночевать на полу или на стульях, чтобы уберечься от укусов клопов.

"Людей буквально поедали заживо, пока они спали на своих койках", - заявил матрос.

По данным представительницы военно-морских подводных сил Тихоокеанского флота Синтии Филдс, о проблеме на борту доложили только в декабре 2020 года, а доказательства предоставили лишь 19 февраля 2021-го. После этого руководство начало принимать меры: осматривать спальные места, направило на лодку команду энтомологов.

По данным моряков, командование заставляет их вернуться на лодку и спать на койках во время очередных учений.

"Они используют нас как живую приманку, чтобы посмотреть, не исчезли ли постельные клопы. Старшие офицеры не планируют спать на этих койках. Они хотят, чтобы это делали младшие чины", - рассказал старшина подлодки.

Филдс в ответ на обвинения заявила, что энтомологи контролируют ситуацию на подлодке и принимают меры безопасности, чтобы предотвратить возвращение постельных клопов. На данный момент субмарина обработана специальными веществами.

Напомним, в прошлом апреле США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку USS Vermont.

Также мы писали о том, что в 2019 году в ВМС США поступила на вооружение ударная атомная подлодка USS Oregon.