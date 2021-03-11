Вооруженные Силы Беларуси получили первую партию российских управляемых ракет "Атака", которая предназначена для поражения танков всех типов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики в четверг, 11 марта.

Ракеты поступили в Беларусь в рамках военно-технического сотрудничества с РФ.

"Ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. "Атака" оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты", - рассказали в белорусском ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что бронепробиваемость ракеты составляет 800мм.

Технические характеристики "Атаки" выглядят следующим образом:

калибр - 130 мм;

длина - 1830 мм;

масса - 49,5 кг;

дальность стрельбы - до 6000 м;

максимальная скорость полета - 550 м/с.

В Минобороны добавили, что в перспективе Вооруженные Силы Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения.

Ранее мы рассказывали, что Минобороны России показало кадры полета бомбардировщика из ядерной триады.

Также сообщали, что в России провели второй за шесть лет испытательный запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".