В четверг, 11 марта, в Черном море затонул российский сухогруз Volgo Balt 179, на борту которого было 13 членов экипажа, все - украинцы. Десять человек удалось спасти, двое погибли, судьба еще одного пока неизвестна.

Об этом сообщает пресс-служба GSP Falcon.

Ранним утром моряки подали сигнал бедствия, последним их сообщением было то, что они покидают корабль. После этого незамедлительно началась спасительная операция. На борту было 13 граждан Украины, 12 мужчин и одна женщина. 10 человек спасены, двое погибли, одного моряка продолжают искать в море. Корабль затонул в нескольких десятках километров от побережья Румынии.

"Спасательная операция началась без промедления, в чрезвычайно сложных погодных условиях 50 км / ч и волнах до 4 метров", - уточнили в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года в Баренцевом море затонуло российское судно с рыбаками.

Также сообщалось, что возле побережья Туниса затонуло судно с мигрантами. В результате погибло 48 человек.