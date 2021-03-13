В субботу, 13 марта наступает новолуние в созвездии Рыбы. Это судьбоносный период, ведь каждое новолуние - уникально и открывает перед представителями Зодиака небесные ворота.

Произойдет оно в 12:21 по киевскому времени и первые сутки всем знакам Зодиака желательно распланировать свою жизнь - на неделю, месяц, год вперед. Поскольку это достаточно ленивый период, то достаточно будет записать свои желания на листке или составить карту желаний, чтобы Вселенная со временем отозвалась.

В этот день не предпринимают активных действий, хоть все планеты будут находиться в прямом движении, что символизирует буквально "зеленый" свет для любых начинаний: покупок, новых эмоций, хобби, реализации и креативных идей, знакомств, романтических отношений и исполнения самых неожиданных желаний, а также исцеления.

Будьте внимательны к тому, что вы говорите - любое слово может повлиять на вашу жизнь.

Овны (21.03 - 20.04)

Новолуние поставит перед вами определенные задачи. Вы можете наблюдать всплеск ментальной энергии. Вам захочется строить планы и мечтать. Возможно, вам придется подготовиться к презентации, выставке, важным мероприятиям.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Исцеление - то, на что ориентирован ваш организм в период новолуния. Вам нельзя выпадать надолго из рабочего процесса ни по какой причине. Особенно по причине нарушения здоровья. Впереди ждут интересные знакомства, свадьба и даже пополнение в семье.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У вас будет масса креативной энергии. Посвятите новолуние творчеству, встречам с друзьями, приятной компании и красивой обстановке. Чтобы зарядиться энергией на продвижение, украшайте себя и пространство вокруг.

Рак (22.06 - 22.07)

В этот день вам не захочется начинать новых дел. Зато можно совершать любые покупки, заключать сделки. Глобальных изменений в вашей жизни не случится, но вполне вероятно вы столкнетесь с бюрократическими вопросами либо закрытыми границами.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов намечаются новые знакомства и креативный подход во всех делах. Будьте уверены, что вы превзойдете своих конкурентов даже делая уборку в доме. Этот лунный день вам захочется прожить с фантазией.

Дева (24.08 - 23.09)

В жизни Дев намечаются мощные психологические аспекты, когда нужно проявлять больше любви к себе и окружающим, наполняя свою жизнь радостью. Сами создавайте успешные и благоприятные обстоятельства вокруг.

Весы (24.09 - 23.10)

Неразрешенные вопросы легко можно сдвинуть в период новолуния, если постараться стать в этот день немного волшебником и магом для окружающих. Включите свою чувственность и романтичность. Можно практиковать молитву, мантры и медитации.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Это новолуние будет щедрым на сюрпризы и подарки для Скорпионов, особенно день будет успешным для людей творческих профессий - музыкантов, писателей и журналистов, режиссеров, фотографов и актеров.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В день новолуния вы можете получить озарение, если направите свои мысли на самую важную для вас цель. Решайте задачи смело, находите ответы через улыбку и хорошее настроение, общайтесь с друзьями, любимыми, делитесь креативными идеями с коллегами.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для многих Козерогов новолуние - благоприятное время для гадания, вещих снов, визиту к психологу. Можно начинать жить совершенно по-другому, избавляясь от своих самых скрытых страхов.

Водолей (21.01 - 20.02)

С началом новолуния старайтесь верить во Вселенную и любить себя. Говорите сами себе - "у меня все получится". Такой самонастрой крайне важен. Незначительные проблемы сегодня могут наблюдаться только у тех Водолеев, у которых есть зависимости.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб сегодня могут присутствовать ностальгические настроения, но они будут приятного характера. Все будет складываться позитивно, вы найдете выход из какого-то тупика или депрессии. Старайтесь быть на позитиве в дни, когда сама Вселенная готова вам подарить инсайты.