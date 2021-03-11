Люди, которые перенесли Covid-19 могут столкнуться с проявлением делирии - психического расстройства с нарушением сознания. Об этом рассказал главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 11 марта.

Медик объяснил, что делирий связан с интоксикацией. При этом методы лечения такого состояния переболевшего Covid-19 определяются тем, употреблял ли человек наркотики или алкоголь до лечения коронавирусной болезни, или его состояние связано с проводимой терапией.

Психиатр добавил, что наблюдал делирий у одной из пациенток, которая перенесла тяжелую форму коронавируса.

Ранее мы рассказывали, что одним из последствий заражения коронавирусом биологи назвали преждевременное старение. По словам специалиста, обычно такие диагнозы бывают у 60-летних людей, однако у перенесших Covid-19, однако подобные проблемы замечали уже и в 40-летнем возрасте.

Также сообщали, что некоторые пациенты, которые долго болели Covid-19, не жалуются на потерю обоняния, а наоборот - говорят о преследующих их неприятных запахах.