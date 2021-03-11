В Турции изменятся правила въезда начиная с 15 марта, всем желающим попасть в страну нужно будет заполнить специальную анкету за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Турции.

Минздрав Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета). Но с 15 марта вводится требование для всех въезжающих страну, в том числе и для граждан Турции, заполнять форму на сайте Минздрава и распечатать заполненную анкету или скачать на свой гаджет.

Анкету нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Однако другие авиаперевозчики и турецкие СМИ пока не информировали об изменении правил.

Напомним, начиная с 26 мая в Турции перестанут требовать отрицательные результаты теста на коронавирус при въезде в страну. Также города Турции будут поделены на карантинные зоны.

Также сообщалось, что 14 января в Турции началась массовая вакцинация от Covid-19 китайским препаратом.