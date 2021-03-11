Национальная полиция планирует закупить 300 легковых автомобилей специализированного назначения типа "универсал" ("кроссовер") на сумму 168,492 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Предметом закупки являются 300 спецавтомобилей типа "кроссовер" белого цвета с пятью сидениями и бензиновым двигателем.

Кроме того в машинах должны быть система кондиционирования, противоугонное устройство, светодиодная панель-балка красно-синего цвета, аналогово-цифровая радиостанция, металлический сейф для хранения оружия, боеприпасов, документации, закрепленный держатель для оружия (установленный в передней части салона автомобиля).

Экологический класс должен быть не ниже уровня "Евро-5", год выпуска - не ранее 2021. При этом модели автомобилей не указаны.

Заявка на тендер подана 10 марта, конечный срок подачи тендерных предложений – 12 апреля, начало аукциона - 18 апреля.

Ожидаемая стоимость составляет 168,492 млн грн. Срок поставки товара в Киев - до 90 календарных дней со дня заключения договора.

Ранее мы рассказывали, что национальная полиция купила у ООО "IT Эскорт" 4 тысячи планшетных персональных компьютеров на общую сумму 19 миллионов 602 тысячи гривен.

Также сообщали, что Нацполиция закупила 26 спецавтобусов "Атаман" на 55 млн гривен.