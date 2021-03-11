В Хьюстоне (штат Техас, США) в четверг, 11 марта, неизвестный устроил стрельбу. В результате погибли три человека.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба полиции города.

По данным правоохранителей, три человека в результате инцидента погибли, еще один пострадавший был доставлен в местную больницу.

Подробностей об обстоятельствах происшествия, стрелявшем и его мотивах не приводится.

Напомним, "Страна" писала о том, как в центре Одессы драка между компаниями переросла в стрельбу, трое человек были ранены.

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Кроме того, полиция рассказала о стрельбе в кафе Днепра, где собирались убить семейную пару и задержали сына "Нарика".