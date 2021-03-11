Министерство юстиции Украины подало иск в Окружной административный суд Киева, чтобы запретить деятельность Партии Шария. В свою очередь ОАСК открыл производство.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность Партии Шария", - рассказали в суде.

В ОАКС добавили, что суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 6 апреля 2021 года.

Как заявил на своей странице в ФБ министр юстиции Денис Малюська, "основания для подачи иска - многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, партия указывает в качестве своего "лидера" - господином Шарием. Мы не ожидаем, что дело будет простой и легкой. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как показывает материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда".

В комментарии "Стране" Денис Малюська уточнил, что "иск о запрете деятельности Партии Шария подан на основании материалов, предоставленных прокуратурой Киева и СБУ. В этих материалах - два блока. Первый - анализ видеороликов Шария. Второй - подделка протоколов, которыми оформлялись решения органов партии".

Сам Анатолий Шарий так прокомментировал подачу иска в своем телеграмм-канале: "Партию Шария Минюст всерьез решил запретить... из-за моих высказываний о "тупых свиньях из СБУ" и критики деятельности УПА. Зеля, газуй. Ты уже почти приехал".

Также он прокомментировал и слова министра Малюськи: "вы, господин министр, читали, что вы отправили в суд? Вы помните ваше же письмо о том, что оснований для запрета Партии нет? Вы Конституцию читали?".

Напомним, ранее Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

После чего СБУ заявила о нарушениях при перерегистрации Партии Шария и попросила международной помощи в деле.