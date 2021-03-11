Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заболел Covid-19. Он ушел на самоизоляцию.

Об Шевченко написал в Facebook.

"Хочу сообщить, что я заболел Covid-19, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизни", - сообщил Кирилл Шевченко.

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