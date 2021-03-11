Сегодня в Карпатах ударили морозы до -13, есть угроза лавин. Фото
Утром в четверг, 11 марта, в Карпатах ударили морозы -13 градусов. Ветер достигает 3-4 м/с.
Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -13 градусов, ветер юго-западный 3-4 м/с, ясно", - сказано в сообщении.
По данным спасателей, сегодня в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Напомним, по данным синоптиков, сегодня морозы еще не отпустят Украину, а снег ожидается только на Закарпатье.
Также мы писали о том, что синоптик сообщила, когда ждать потепления в Украине. Наталья Диденко полагает, что потепление вместе с осадками придет в конце недели.
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