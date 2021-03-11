Страны Европейского Союза (ЕС) договорились продолжать контролировать экспорт вакцин против Covid-19 до конца июня 2021 года, а не до окончания марта, как сообщалось ранее.

Об этом пишет Politico.

Схема разрешения на экспорт была введена в январе, тогда ЕС поручил таможенным органам блокировать весь экспорт вакцин против коронавируса примерно в 100 стран мира, если только они не получат разрешения на ввоз от национальных правительств стран Евросоюза.

Такие ограничения касаются в основном богатых стран, таких как Великобритания, США, Канада и Австралия, которые импортировали вакцину из ЕС. Пока страны Евросоюза позволяли большинство поставок, включая весь экспорт вакцины BioNTech/Pfizer, Италия в начале этого месяца по разрешению Еврокомиссии заблокировала доставку около 250 000 доз AstraZeneca в Австралию.

Также ЕС сделал исключение для таких близких партнеров, как Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия, а также для стран Северной Африки, Ливана и Израиля, а также бедных стран, охваченных инициативой COVAX.

Ранее мы рассказывали, что Еврокомиссия разрешила странам ЕС покупать российские и китайские вакцины от коронавируса.

Также сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов в комментарии "Стране" заявил, что производители вакцины срывают сроки поставок препарата в Украину.