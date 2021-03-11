В среду, 11 марта, закончился съезд судей. Несмотря на требования западных посольств и "активистов" из группы поддержки радикала Сергея Стерненко, съезд избрал четырёх членов Высшего совета правосудия, заполнив свою квоту.

Как узнала "Страна" от источника в Офисе президента, это был во многом демонстративный шаг.

"Власть готова работать над возобновлением доверия граждан к суду. Но язык давления и принуждения в вопросах судебной реформы неприемлем. Надеюсь, нам удалось это показать", - говорит источник.

Напомним, "Страна" ещё во вторник утром, 9 марта, писала, что кандидатуры всех четырёх новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) были заранее согласованы всеми сторонами, включая Банковую. По итогу из этого списка утвердили трёх кандидатов, а один (Александр Панасюк (Винницкий апелляционный суд), не прошёл. Вместо него была избрана Инна Плахтий.

"Включился в интриги судья Конституционного суда Пётр Филюк, который через Михаила Смаковича (глава Кассационного админсуда) протянул луцкую судью Инну Плахтий. На Банковой остались крайне недовольны этим назначением", - говорит источник.

В тоже время, на съезде судей не смогли избрать судью Конституционного суда. Он не добрал девять голосов. На следующем съезде судей попробуют проголосовать ещё раз.

Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" обратились к Съезду судей Украины, который был намечен на 9 марта, с призывом отложить назначение судей в ВСП и Конституционный суд (КС) пока не будет утвержден новый процесс их отбора.

10 марта, делегаты XVIII очередного съезда судей не избрали судью Конституционного суда Украины по своей квоте. Во время повторного голосования за одного из двух кандидатов оказалось много испорченных бюллетеней.

Также мы рассказывали, в день съезда судей, 9 марта, в Киеве прошла акция в поддержку Сергея Стерненко. Как писала "Страна", на волне этих протестов появились требования по перезагрузке судебной системы в целом.