В конце февраля из Польши выслали российского консула. Оказалось, что он, несмотря на заражение коронавирусом, находился в общественных местах и проводил встречи.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина сообщает PAP.

"Генеральный консул Российской Федерации в Познани Игорь Ощепков был признан персоной нон грата в Польше. Согласно процедуре, он покинул территорию Польши. Консул после получения информации о заражении вирусом, который вызывает Covid-19, не соблюдал санитарных требований, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, рискуя жизнью посторонних людей", - сказал Жарин.

Например, консула видели за записью познаньской демонстрации в защиту оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Отметим, российский консул был выслан из Польши в ответ на недавнюю высылку Россией трех дипломатов стран ЕС за участие в протестах за Навального. Россиянин был объявлен персоной нон грата 8 февраля, а 20 февраля покинул территорию Польши.

Напомним, недавно Франция тайно выслала российского дипломата из-за шпионажа.