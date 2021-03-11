Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрит возможность введения санкций против белорусских чиновников и бизнесменов.

Об этом идет речь в ответе Офиса президента на обращение народного депутата Алексея Гончаренко, который нардеп 11 марта опубликовал в Telegram-канале.

"Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах", - сказано в документе.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Шмыгаль поручил МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе подготовить санкции против Беларуси.

Также мы писали о том, что ранее глава МИД Украины Кулеба выступил против экономических санкций в отношении Минска.