На Западной Украине, вновь ставшей эпицентром коронавируса, ситуация ухудшается с каждым днем.

В красной зоне - Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская области. Львовская и Тернопольская - на подходе.

Несмотря на вспышку, местные врачи массово отказываются колоть вакцину.

Узнавали, почему доктора бойкотируют прививки и что происходит на западе страны.

Цветочный ажиотаж в красной зоне

В закрытых на локдаун областях сложилась двойственная ситуация, когда говорят о критической ситуации и переполненных больницах, но карантинные ограничения вводятся, похоже, лишь для отвода глаз.

Хотя рестораны закрыты и функционируют только на вынос, по-прежнему работает часть рынков, непродовольственных супермаркетов, лыжные курорты. Празднуются свадьбы на несколько сотен человек, как это заведено в селах Галичины.

"Свадьбы и все остальные празднования все хорошо справляют - и в ресторанах, и в селах в палатках на 200, 300, 400 человек. Спешат отгулять до начала Великого поста, 15 марта. Почему за это никто не штрафует", - возмущается Ульяна Глебович из Коломыи.

"Какая же это красная зона? Никто не контролирует, не штрафует, магазины торгуют промышленными товарами, хотя должны быть закрыты. Транспорт ходит, как и раньше, для это очковтирательство? Никаких мест в больницах не станет, пока не будет жестокого карантина", - говорит нам франковчанка Людмила Новикова.

В Черновцах, говорят нам местные, открыли Калиновский рынок открыли, теперь открытия требуют и другие предприниматели.

На 8 марта повсеместно выстраивались огромные очереди за цветами, хоть галичане больше всех "топили" за его "декоммунизацию", а на деле многие праздновали.

Черновчане провели целую цветочную ярмарку, причем палатки с цветами поставили вдоль парка.

Видимо, хотели этим разгрузить цветочный базар, в котором на праздники ажиотаж. Но получилось не совсем то, что задумывали, и ажиотаж с толкучкой был и там, и там", - говорит нам черновчанка Алиса.

Александр Черней из Черновцов опубликовал в Facebook видео такой толкучки с ироничной подписью.

"Цветочный рынок в красной зоне)) Цель этого видео показать, что у нас действуют двойные стандарты - одни непродовольственные рынки закрыты, а другие работают", - написал Черней.

"Про что говорить, если президент на "Буковеле" без маски селфи делает, "Буковель" до сих пор работает, двойные стандарты", - пишет в комментариях к видео черновчанка Алена Полиновская.

Кстати, все чаще звучат нарекания на горнолыжный курорт "Буковель", мол, это источник заразы (там работает персонал из разных западных областей). В самом "Буковеле" утверждают, что на курорте соблюдены все меры предосторожности, а кафе и рестораны работают только на вынос.

"Маски, дистанция - все соблюдено. И на открытой территории опасность заражения намного ниже, чем в закрытом помещении", - сказали "Стране" на курорте.

"Семейники тянут с направлениями, а потом больных везут на скорой"

Врачи тем временем бьют тревогу - новых больных некуда класть, многие задыхаются.

"Такого количества вызовов к ковид-больным не было уже давно, с начала эпидемии. Причем очень много тяжелых больных. В больницах практически нет мест. Семейники тянут с направлениями в больницу, видимо, опасаясь, что больного не примут из-за нехватки мест, в результате больной лечится дома, а когда больному становится еще хуже, вызывает скорую, и мы везем. Часто тяжелых больных", - рассказала нам анонимно врач скорой помощи из Черновцов.

"Почти на все вызова едем в защитных костюмах. Сейчас буквально повторение пика пандемии, настолько много вызовов, но если раньше люди с позитивным ковидом вызывали скорую, чтобы перестраховаться, померять сатурацию, то сейчас очень много вызовов к тяжело больным, которых везем в больницу. Также прододжаются случаи, когда больные не говорят, что у них температура или даже позитивный ковид, видимо, опасаясь, что скорая не приедет. Но мы приезжаем, а из-за того, что не сказали, что ковид, приезжаем просто в масках, и узнаем, что температура или даже ковид, а потом идем по домам, в свои семьи. Насмотревшись на все это, становится грустно и страшно", - признается врач.

В Ивано-Франковской области ситуация настолько тяжелая, что уже начали заполнять первый в Украине мобильный госпиталь, развёрнутый на базе районной больницы в Богородчанах.

В первом в Украине палаточном госпитале в Богородчанах на Франковщине приняли первого ковид-больного

"В больнице мест нет. Начинаем заполнять модули, так как на Прикарпатье ситуация ухудшилась. И заработал мобильный госпиталь, чтобы немного разгрузить область", - рассказал нам директор больницы Иван Коляджин.

Анонимно местные врачи признаются, что в палаточном госпитале некому работать - медперсонала не хватает в стационарной больнице.

"Ни врачей, ни сестер, ни санитарок. На одну сестренку - 40 больных. Поэтому этот мобильный госпиталь показуха", - говорит нам врач.

Так выглядит мобильный госпиталь в Богородчанах внутри

"Больницы закрыли, а теперь палатки ставят"

Одной из причин коллапса часть экспертов считает медицинскую реформу, и даже на Западной Украине некоторые винят Супрун.

Из-за закрытых в глубинке больниц многим лечиться негде.

"Больниц много закрыли, у нас в Делятине на Франковщине больница почти закрыта, а был когда-то и роддом, и хирургия, также в военной части была большая больница, а сейчас - просто заброшенное здание. Больных по всей области возят. И еще был психо-неврологический диспансер, который, кажется, также закрыли. Сколько местных могло бы лечиться! А они теперь палатки ставят. Как раз на руку, чтобы деньги отмыть", - жалуется Елена Микуляк.

"Когда "звездная" Ульяна Супрун начинала свою "реформу", я говорила, что произойдет в конечном итоге, так как прожила 20 лет в Лондоне и знаю, что такое британская модель, взятая за основу в Украине. Но наши люди бредят Европой и позволили разрушить все то еще хорошое, что было в Украине, а теперь пожинаем плоды. Грустно и тревожно", - написала в Facebook франковчанка Леся Панькив.

"Не хотим быть подопытными кроликами для прививок"

Тем временем часть медработников продолжают отказываться от прививок.

В Черновицкой городской больнице №3 пока ни один медик не изъявил желания вакцинироваться от коронавируса, а в городской больнице №4 на вакцинацию записались только трое работников, рассказала на брифинге замгубернатора Черновицкой области Наталья Гусак.

В больнице в Герце Черновицкой области только 5 медработников из 80 согласились вакцинироваться, остальные отказались. Ссылаются на "религиозные убеждения" и то, что уже переболели ковидом и имеют антитела.

Похожая ситуация - и в других областях Западной Украины.

"Действительно многие уже переболели, а во-вторых, прямо говоря, не доверяют вакцине", - говорит нам врач из Черновцов.

Медик одной из львовских больниц также призналась нам, что ни она, ни ее коллеги не собираются делать прививку от ковида.

"Вакцина непонятная, а мы не подопытные кролики. Еще один момент - неясно, как ее везут и хранят в Украине, соблюдается ли температурный режим, или как все у нас через одно место. Кроме того, есть сомнения, спасает ли вакцина от всех штаммов. И, наконец, нет гарантии, что будет доступен второй укол (а нужно сделать две прививки с перерывом в несколько недель)", - объясняет нам свои аргументы против индийской прививки львовский доктор.