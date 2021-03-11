В Украине в течение минувших суток от коронавируса вакцинировали 5 898 человек. По состоянию на утро четверга, 11 марта, всего в стране прививку получили уже 29 378 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас украинцам вводят первую из двух необходимых доз индийского препарата Covishield. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Тернопольской области (500 прививок). За весь период кампании наибольшее количество вакцинированных в Донецкой области (3 504 прививки), наименьшее - в Закарпатской области (494).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 420 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 469 прививок;

Донецкая область - 370 прививок;

Житомирская область - 132 прививки;

Закарпатская область - 50 прививок;

Запорожская область - 210 прививок;

Ивано-Франковская область - 198 прививок;

Киевская область - 470 прививок;

Кировоградская область - 160 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 269 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 150 прививок;

Одесская область - 250 прививок;

Полтавская область - 380 прививок;

Ровенская область - 170 прививок;

Сумская область - 260 прививок;

Тернопольская область - 500 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 310 прививок;

Хмельницкая область - 100 прививок;

Черновицкая область - 120 прививок;

Черниговская область - 40 прививок.

Черкасская область - 260 прививок.

Ранее мы рассказывали, что что Украина ожидает вакцину американской компании Pfizer в ближайшие недели.

Также сообщали, что в страну должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield в конце марта.