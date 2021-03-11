За минувшие сутки прививку от коронавируса получили еще почти 6 000 украинцев
В Украине в течение минувших суток от коронавируса вакцинировали 5 898 человек. По состоянию на утро четверга, 11 марта, всего в стране прививку получили уже 29 378 человек.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас украинцам вводят первую из двух необходимых доз индийского препарата Covishield. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Тернопольской области (500 прививок). За весь период кампании наибольшее количество вакцинированных в Донецкой области (3 504 прививки), наименьшее - в Закарпатской области (494).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 420 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 469 прививок;
Донецкая область - 370 прививок;
Житомирская область - 132 прививки;
Закарпатская область - 50 прививок;
Запорожская область - 210 прививок;
Ивано-Франковская область - 198 прививок;
Киевская область - 470 прививок;
Кировоградская область - 160 прививок;
Луганская область - 250 прививок;
Львовская область - 269 прививок;
Киев - 100 прививок;
Николаевская область - 150 прививок;
Одесская область - 250 прививок;
Полтавская область - 380 прививок;
Ровенская область - 170 прививок;
Сумская область - 260 прививок;
Тернопольская область - 500 прививок;
Харьковская область - 100 прививок;
Херсонская область - 310 прививок;
Хмельницкая область - 100 прививок;
Черновицкая область - 120 прививок;
Черниговская область - 40 прививок.
Черкасская область - 260 прививок.
Ранее мы рассказывали, что что Украина ожидает вакцину американской компании Pfizer в ближайшие недели.
Также сообщали, что в страну должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield в конце марта.