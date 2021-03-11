В четверг, 11 марта, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков побывает с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ​​Хмельницкой области Разумков посетит Хмельницкую АЭС и Хмельницкий военный госпиталь. В госпитале он пообщается с врачами и бойцами. Кроме того, спикер парламента побывает в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, где пообщается с педагогическим коллективом и слушателями и вручит награды Верховной Рады Украины.

Дмитрий Разумков примет также участие в заседании круглого стола с представителями региональных бизнес-ассоциаций и объединений крупного бизнеса "Законодательное обеспечение экономического развития регионов, создания условий для развития отечественной промышленности, уменьшения регуляторного и административного давления на бизнес".

Также Разумков пообщается с представителями высших учебных заведений и председателями студенческих советов в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова.

Напомним, ранее в "Слуге народа" прокомментировали возможную отставку спикера Рады Разумкова.

Также мы писали о том, кто и зачем готовит отставку Дмитрия Разумкова.